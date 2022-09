#Jeseň už zaklopala na dvere v podobe chladných dní a preto by si mal byť v obraze, aké trendy inšpirácie ponúka toto ročné obdobie. No my sme sa už pozreli rovno aj na tie zimné trendy a preto ti ponúkame módny manuál na jeseň/zima 2022! Toto bude túto sezónu kraľovať. Široké ramená Jesenná vlna trendov …