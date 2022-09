Silné pesničky a nadčasová kvalita. Karol Mikloš vydáva album This Side of Town

Galéria fotiek (1) Karol Mikloš nakrúcanie videoklipu Awkward Laughter, 2022

Karol Mikloš je na slovenskej nezávislej scéne už od 90. rokov zárukou kvality. Celé tie roky si ide svojou cestou, cibrí svoj štýl aj angličtinu, ktorej by dnes, na rozdiel od minulosti, mohol ťažko niekto niečo vytýkať. Na novom albume This Side of Town potvrdzuje, že je predovšetkým vynikajúcim pesničkárom s aktuálnymi textami a citom pre melódie a nadčasový zvuk.