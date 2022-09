KRIMI PRÍPADY Vražda šesťročnej modelky dodnes šokuje: Prečo boli medzi podozrivými aj jej vlastní rodičia?

#Fotografia krásneho malého dievčatka menom JonBenét Ramsey obletela celý svet. A všetci by boli radšej, ak by to bolo kvôli súťažiam krásy, ktorých sa nádherná JonBenét zúčastňovala. Malú modelku však našli mŕtvu v pivnici domu 26. decembra 1996. Mimoriadne zvláštny prípad vraždy naberal na obrátkach, natočili o ňom viacero dokumentov a meno vraha dodnes nepoznáme. …