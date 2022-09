Určite je to pre mnohých príjemná predstava, ak by im banka platila hypotéku. Zdá sa vám to z ríše fantázie, či poriadne pritiahnuté za vlasy? Nemusí to tak byť. Ak premýšľate nad zmenou práce, teraz je ten správny čas. Ponuka práce aktuálne mnohonásobne prekračuje dopyt, vďaka čomu máte na výber z množstva možností.