Bratislavská punková skupina RozpoR zverejnila v nedeľu (18.9.) novú skladbu a videoklip s názvom Víťazi. Pesnička vzdáva hold ukrajinským bojovníkom proti ruskej okupácii a jej posolstvo sa dá v krátkosti zhrnúť do vety - Ukrajinci su pre nás od začiatku vojny morálni víťazi, bez ohľadu na to, ako to nakoniec dopadne.