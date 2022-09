VIEME PRVÍ: Futbalista ROBO VITTEK zvažuje žalobu! Chcel kandidovať za poslanca. Vylúčili ho!

BRATISLAVA – Tento rok po prvýkrát budú komunálne voľby spojené! Voliť budeme poslancov nielen do miestnych a mestských zastupiteľstiev, ale aj do samosprávnych krajov. Záujem kandidovať za poslanca Petržalky do mesta a župy prejavil aj futbalový reprezentant Róbert Vittek. Do mesta ho volebná komisia zaregistrovala, kandidovať do župy mu však nedovolila. „Nechcel som len hundrať, […]