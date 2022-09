Keď vydáva album Longital, vždy je to udalosť. Stálica slovenskej nezávislej scény sa na novinke Dočista vracia k elektronickému zvuku, pričom sa jej darí priniesť do rokmi vybrúseného rukopisu dostatočné množstvo inovácií. Novinka potvrdzuje, že na plnohodnotnú a originálnu muziku si ostrieľaná, no stále pre hudbu zapálená dvojica vystačí (takmer) sama.