iPhone 14, Watch 8 a AirPods Pro 2: Apple predstavil nové produkty, za ktoré si poriadne priplatíš

#Septembrový Apple Event sa nedá nazvať ako plný noviniek. Áno, Apple síce vydáva nové produkty, no do akej mieri sa menia? Nevieme sa ubrániť tvrdeniu, že znova bola prezentácia zbytočne dlhá (najmä Apple Watch) a úsmevy všetkých zúčastnených boli strojené. Poďme si ale postupne zhrnúť, aké nové produkty prídu túto jeseň do predaja, kde vidíme najväčšie …