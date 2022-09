Galéria fotiek (1) Johny Štefeček, Poetry in Telegrams, 2021

Na Pezinskom alternatívnom filmovom festivale (PAFF) mal v auguste premiéru 15-minútový film Medzihra, inšpirovaný skladbou In the Arena od hudobného projektu Poetry in Telegrams. Scenáristom, kameramanom a režisérom snímky je Peter Čermák.