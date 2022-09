Ničí vám práca zdravie? Toto je 5 znakov, že nastal čas na zmenu

Máte pocit, že vám vaše súčasné zamestnanie ubližuje? Bojíte sa o svoje duševné zdravie? Nie, nie je to žiaden výmysel, vaše práca vás môže naozaj zničiť. Je len na vás, či jej to dovolíte alebo ukážete, že je pre vás dôležitejšie vaša spokojnosť a zdravie. A to napríklad aj keď by ste si mali platovo pohoršiť. Dajte si pozor, ak vám budú povedomé niektoré z nasledujúcich piatich príznakov.