KRIMI PRÍPADY Už ako malý sa hral na popravu: Jeden z najhorších vrahov sveta zabíjal nevinné študentky a hlavy pochovával v záhrade

#Edmund Kemper je jedným z najznámejších vrahov v USA, no v našich končinách ho snáď najviac predstavil true-crime seriál Mindhunter, kde ho stvárnil Cameron Britton. Kemper má na svedomí desať ľudských životov, no udal sa sám. Vraždil predovšetkým stopárky, kvôli čomu dostal aj prezývku Co-ed killer. Zaujímavosťou je aj to, že údajne má IQ prevyšujúce hodnotu 140. Spával …