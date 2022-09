Galéria fotiek (1) Rammstein v Prahe, 2022

Nemecká legenda pridáva plyn a oznamuje, že v roku 2023 sa po tretí raz vráti so svojím aktuálnym turné do Európy. Tentoraz Rammstein nevynechajú ani Slovensko, pričom naposledy u nás vystúpili ešte v roku 2011 v Bratislave. Ich júnová šou na letisku v Trenčíne by sa mohla stať historicky najväčším samostatným koncertom na Slovensku.