Galéria fotiek (1) Uprising 2022

Ak rátame len plnohodnotné ročníky, bol to Uprising s poradovým číslom trinásť, spolu s dvoma pandemickými zmenšenými verziami je však bratislavský festival na scéne už 15 rokov. Oslava to bola naozaj vydarená, no smolná trinástka sa predsa len prihlásila o slovo, keďže festival nie prvýkrát v jeho histórii poznačilo extrémne letné počasie.