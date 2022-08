Galéria fotiek (1) Igor Timko, z nakrúcania videoklipu Ďakujem, že si 2022

Pesnička Ďakujem, že si patrí medzi najväčšie hity skupiny No Name, ktorá je na scéne už druhé štvrťstoročie. A práve v deň 26. výročia svojho založenia zverejnila úplne novú verziu tejto známej skladby. Zo sviežeho hudobného šatu cítiť inšpiráciu hitom Get Lucky, videoklip má však úplne inú atmosféru.