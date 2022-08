Galéria fotiek (1) Annabelle - Kidnap Me Pls, 2022

Tohtoročný Objav roka, mladá česká speváčka Annabelle, predstavuje svoje debutové EP, ktorým nadväzuje na úspechy svojich posledných singlov Toothbrush a Running´Out Of F* Time. Posledný menovaný track sa taktiež objavuje po boku ďalších štyroch skladieb na EP Kidnap Me Pls, ktoré vyšlo spolu so singlom SnOWfLAkE.