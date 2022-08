Ďalší problém pre slovenské železnice! Rozčúlená matka tvrdí, že zavádzajú: Neuveríte, čo sa stalo jej dcére

BRATISLAVA - Do redakcie sa nám ozvala čitateľka, ktorá sa s nami podelila o poriadne nepríjemnú skúsenosť. Svoju dcéru posadila na rýchlik z Bratislavy do Prešova avšak jej na dlhú šesť hodinovú cestu nezabalila žiadne občerstvenie. Dúfala, že sa naje vo vlaku. To, čo však zažila, vôbec nečakala. Dcéra musela nakoniec prestúpiť. Len prednedávnom...