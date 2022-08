Pískanie, vŕzganie či kovový klepot: Odhaľ poruchu auta podľa zvuku!

#Každé auto sa skladá zo stoviek dielov, ktoré musia byť dokonale zladené. Pri používaní sa však postupne opotrebúvajú a môžu začať vydávať rôzne neobvyklé zvuky. Pre teba je to znak, že niečo nie je v poriadku a svojmu štvorkolesovému miláčikovi by si mal dopriať servis. Pískanie, vŕzganie či klepotanie totiž dokážu neskôr vyústiť do drahej …