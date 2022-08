Chcete ušetriť pri nákupe? Dajte si pozor na týchto 5 trikov, ktorými vás obchodné reťazce nútia viac utrácať

Obchodné reťazce chcú zarobiť peniaze, čím viac tým lepšie. Takže vždy, keď idete do obchodu s krátkym zoznamom a vraciate sa s taškami plnými vecí, ktoré ste nemali v úmysle kúpiť, nie je to náhoda. Obchodníci vyvinuli spôsoby, ako vás prinútiť minúť viac peňazí, bez toho, aby ste si to uvedomili. Zhrnuli sme niektoré z najbežnejších spôsobov, aby ste nabudúce pri nakupovaní mohli robiť lepšie rozhodnutia a míňať menej.