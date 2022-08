Svetový úspech Eugena Botoša: Jeho skladbu vybral Jay Z na unikátnu kompiláciu

Galéria fotiek (1) Eugen Botoš, 2021

Slovenskému hudobníkovi Eugenovi Botošovi sa podarilo niečo, o čom môžu mnohí slovenskí umelci iba snívať. Spoločnosť Roc Nation, ktorú vlastní slávny raper Jay Z, zaradila jeho skladbu Symphony of Broken Hearts, ktorú nahral s legendárnou Dionne Warwick, na troj-CD kolekciu The Black Heritage Music Collection. Skladbu si do projektu vybral samotný Jay Z.