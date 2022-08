8 vecí, ktoré ľudia v starobe najviac ľutujú: Napravte ich, kým máte čas

Je ťažké uvedomiť si a vnímať, ako život rýchlo plynie. Aj vy si stále hovoríte, že niečo urobíte neskôr, potom, inokedy? Pravdou však je, že neskôr, potom a inokedy už nemusí prísť. A tak len zbytočne strácate drahocenný čas. Preto by ste si mali pripomenúť, čomu venovať svoj čas. Toto je to najdôležitejšie, čomu by ste mali venovať svoj čas, aby ste na staré kolená neľutovali premárnené šance a príležitosti.