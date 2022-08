Keď je rodina biznis

Keď človek zakladá vlastný biznis, na ktorom mu záleží, dáva do toho úplne všetko – svoje sny, túžby, vášne, úspory, voľný čas... A hlavne začiatky sú ťažké. Vyžadujú si vytrvalosť. Inak tomu nie je ani pri podnikaní, ktorého súčasťou sú viacerí členovia rodiny. Je síce obrovskou výhodou mať partnera pri podnikaní v rodine, ale zároveň to prináša so sebou aj špecifické výzvy, ktorým takéto podnikanie musí čeliť.