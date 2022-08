59 % Slovákov si pravidelne sporí na dôchodok sumu menšiu ako 100 eur, takmer polovica opýtaných si neodkladá na dôchodok žiadne financie

Portál Kariéra.sk prináša prehľad o tom, ako sú na tom úspory ľudí žijúcich na Slovensku. Žijeme v neistej dobe, kedy na jednej strane zúri vojna u našich susedov a na druhej sa musíme vysporiadať s neustálym zdražovaním a stúpajúcou infláciou. Naše príjmy rastú porovnateľne pomalšie než výdavky, no ani napriek tomu by sme nemali zabúdať na budúcnosť. Nezáleží na tom, či máte 20, 30 alebo 40 rokov, na svoj dôchodok by ste mali myslieť už teraz. Veľa Slovákov na to ale zabúda a takmer polovica z nich si nevytvára vôbec žiadne úspory.