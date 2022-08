Cudzie jazyky sa síce učíme už od základnej školy, no to nie je zárukou toho, že ich v dospelosti aj ovládame. Anglický jazyk sa považuje za základ, ktorý by mala väčšina ľudí ovládať, no opak je často pravdou. Nielen, že sa nedokážeme dohovoriť na dovolenke, ale oberáme sa tým aj o pracovné úspechy a povýšenia.