Justin Bieber, Dua Lipa, Calvin Harris: Sziget festival začne už 10. augusta

Tohtoročný Sziget, ktorý bude v Budapešti od 10. do 15. augusta, má opäť pestrý hudobný program, v ktorom hviezdia mená, ako Dua Lipa, Calvin Harris, Justin Bieber, Arctic Monkeys, Kings of Leon či Tame Impala. Celý program obsahuje stovky koncertov a záujem fanúšikov je naozaj veľký. Celofestivalové permanentky a jednodňové vstupenky (na dni s Dua Lipa, J. Bieberom či C. Harrisom) sú takmer vypredané.