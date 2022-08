Určite ste už dostali na pracovnom pohovore otázku, aký plat by ste si predstavovali. Keďže nechceme vyzerať namyslene, často povieme nižšiu sumu, než by sme v skutočnosti chceli. Prípadne sa ocitnete v situácii, kedy pracujete vo firme už dlhší čas a chceli by ste zvýšiť plat, no bojíte sa o to požiadať.