Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Ja som to urobila. Dala som druhú šancu, verila v nápravu. Niekedy sa ale dôverovať nevypláca, ľudia sa totiž nemenia. Asi som sa musela popáliť, aby som na to prišla. S Romanom som sa zoznámila ešte ako stredoškoláčka. Na dedinskej tancovačke prišiel po mňa a mne sa rozbúchalo …