Galéria fotiek (1) Joni Mitchell, 2022

Americká folk rocková speváčka a skladateľka Joni Mitchell prekvapila cez víkend návštevníkov folklórneho festivalu v Newporte, kde nečakane vystúpila po boku Brandi Carlile. Spolu si zaspievali dva veľké hity 78-ročnej hudobníčky, a to Both Sides Now a A Case Of You.