VYPOČUJTE SI Pravdivý príbeh: Mama si chcela naplniť sny cez moju sestru, podľa mňa jej tým zničila život

„Odkedy si pamätám svoju mamu, vždy sa na niečo ponosovala. Nebola nikdy spokojná sama so sebou, so svojím životom. Ako malá chcela byť džokejkou. Pri svojej výške meter osemdesiat a osemdesiatich kilách musela tento sen odsunúť bokom. Taktiež jej kariéra modelky sa skončila skôr, ako sa začala. Výška by aj vyhovovala, ale mame vždy chutilo …