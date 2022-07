#Keď sa pozrieš okolo seba, určite uvidíš hneď niekoľko áut so spaľovacím motorom, ktoré sú staršie ako 15 či 20 rokov. Dokážu však moderné elektromobily tiež slúžiť po tak dlhú dobu a najazdiť stovky tisíc kilometrov? Alebo sa po 5 rokoch stanú nepoužiteľnými a musíš ich vymeniť? Pozreli sme sa na to, ako je to s ich …