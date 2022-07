10 otázok pre Aichu: Keď som mala 17 rokov, musela som utiecť z domu a začať vlastný život

#Do našej stálej rubriky s názvom #10otázok sme dostali aj Aichu, známu slovenskú krásku, ktorú sme si všetci obľúbili. Influencerka, modelka a najmä ambiciózna mladá žena sa s nami podelila aj to, ako vyzerá život influencera v zákulisí a ako sa vysporadúva s negatívnymi komentármi. Aká bola tvoja cesta za slávou? Bol to odmalička tvoj …