Časté chyby, ktoré zmaria šance získať prácu: Toto si do vášho životopisu nepíšte

Chystáte sa reagovať na pracovnú ponuku? Postupne si pripravujete životopis, no chcete, aby bol perfektný? Personalisti majú základnú predstavu o tom, ako by malo vyzerať dobré CV. Viete, ktoré informácie a údaje sú nevyhnutné a čo, naopak, by ste do vášho životopisu uvádzať rozhodne nemali? Pozrite sa spolu s nami na 9 vecí, ktoré dokážu pokaziť životopis a pripraviť vás o šancu získať džob.