#Víkend uplynul ako voda, o to viac kvôli tomu, že sa do našich životov vrátila vytúžená Pohoda. Najznámejší festival na Slovensku navštívili celebrity, influenceri, dokonca aj pani prezidentka a samozrejme, že sme nemohli chýbať ani my! O skvelú zábavu sa nám postaral fantastický výber line-upu na stage-och, ako Nick Cave and The Bad Seeds či …