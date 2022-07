VIDEO: Mladá slovenská speváčka LIIA debutuje singlom Lost you to find myself

Galéria fotiek (1) LIIA, nakrúcanie videoklipu Lost you to find myself, 2022

Na slovenskú scénu prichádza 18-ročná speváčka LIIA so svojim debutovým singlom Lost you to find myself (Stratila som ťa, aby som našla samu seba). V úprimnej spovedi spieva o problémoch, ktorým čelí dospievajúca generácia mladých ľudí - o samote, neistote a hľadaní vlastnej identity. Na videoklipe sa podieľal známy choreograf Laci Strike s tanečníkmi zo Street Dance Academy.