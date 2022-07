April Weeps nahrali svoj (zatiaľ) Opus Magnum

Galéria fotiek (1) April Weeps, 2022

"Na to, že sú zo Slovenska, to nie je až také zlé." S týmto nezmyslom sa na našej (nielen) metalovej scéne stretávam v podstate od 90. rokov. Beriem, že vtedajšia technológia nahrávania, dostupnosť nástrojového vybavenia či podpora vydavateľstiev nebola ani zďaleka na takej úrovni ako dnes, napriek tomu sa už vtedy našli výnimočné a originálne nahrávky schopné konkurovať tým svetovým. A v súčasnosti to môže vysloviť naozaj už len niekto, kto nepočul nič z domácej produkcie minimálne za posledných desať rokov.