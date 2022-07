Takmer polovica Slovákov plánuje leto na Slovensku a 37 % opýtaných si z finančných dôvodov nedopraje tento rok dovolenku vôbec

Portál Kariéra.sk prináša prehľad záujmu Slovákov o dovolenky počas tohtoročnej letnej sezóny. Pandémia za uplynulé obdobie výrazne zasiahla cestovný ruch a priniesla množstvo obmedzení v cestovaní. Aktuálne sa však môžeme tešiť uvoľneným opatreniam, ktoré nám nebránia v plnení našich cestovateľských a dovolenkových snov. Napriek tomu väčšina Slovákov nekoná bezhlavo a chce sa zmestiť do rozpočtu 1 000 eur na osobu a viac ako polovica opýtaných, buď neplánuje tento rok žiadnu dovolenku alebo im to neumožňuje aktuálna finančná situácia. Takmer polovica Slovákov uprednostňuje krásy Slovenska, no veľkému ohlasu sa môžu tešiť aj zahraničné destinácie.