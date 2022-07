SPÝTALI SME SA RODIČOV: Majú vaše deti vlastný účet v banke? Dôvodov, prečo áno je viacero. Odborníčka v tom má jasno!

Určite to všetci poznáme. Po tom, ako sme vyšli z brány strednej školy, sme mnohí boli hodení do vody a museli sme sa mnohé veci učiť doslova od piky. Jednou z nich bolo aj hospodárenie s peniazmi, či už „vreckové“ od rodičov, prilepšenie od starých rodičov, ale aj prvé zárobky z brigád. Aj z toho dôvodu sme sa rodičov pýtali, či ich deti majú zriadený vlastný účet a ako svoje deti učia finančnej gramotnosti.

„Zriadil som mojej dcére účet už v 13 rokoch. Od 15 rokov jej posielam nielen pravidelné vreckové, ale spočítal som mesačné náklady na jej mobil, hodiny angličtiny, krúžky, školské potreby a podobne. Celú túto sumu jej každý mesiac posielam na jej študentský účet. Učí sa tak hospodáriť s celou „výplatou.“ Vďaka tomu vie, že ak si chce našetriť na niečo drahšie, musí sa uskromniť napríklad pri oblečení a podobne,“ povedal Martin, otec 16-ročnej Moniky.

Aj Jana sa snaží svojho syna, 17 ročného Olivera postupne pripraviť do života. Ona sama od svojich rodičov nedostávala vreckové, všetko jej platili oni. Keď začala zarábať vlastné peniaze, dlho sa na vlastných chybách učila, ako narábať s výplatou. Pri svojom synovi sa preto zariadila inak: „Oliver má od 15 rokov zriadený vlastný študentský účet v Tatra banke, na ktorý mu posielam pravidelné vreckové, vianočné či narodeninové „prémie.“ V aplikácii si sleduje svoje príjmy a výdavky. Každú skupinu výdavkov má farebne odlíšenú a presne vie, na čo svoje peniažky míňa, dokonca si nastavil pravidelné sporenie.“

Zriadenie študentských účtov pre svoje dvojičky Lukáša a Andreu vníma Júlia ako veľkú pomoc. Sama totiž využíva najmä internet banking na platby a vyberanie peňazí z bankomatu na vreckové pre deti vnímala ako oštaru. „Viem tiež okamžite reagovať na ich potreby, napríklad, keď si potrebujú kúpiť električenku, učebnicu alebo pomôcky do školy, pošlem im potrebnú sumu na účet a kúpia si ju už sami,“ dodala.

Svoje o výhodách študentského účtu vie aj Helena, ktorá je matkou 17-ročného Denisa. Ako vysvetlila, sprvu sa myšlienky zriadiť synovi vlastný účet obávala kvôli strate kontroly nad tým, ako syn hospodári s peniazmi. Teraz si tento krok nevie vynachváliť. „Ukázalo sa, že môj stredoškolák pristupuje k financiám veľmi zodpovedne aj vďaka tomu, že v škole majú perfektný predmet Finančná gramotnosť, kde sa učia narábať s peniazmi,“ uzavrela Helena.

Odborníčka v tom má jasno

A čo na tieto slová oslovených rodičov či možnosť založenia si študentského účtu hovorí riaditeľka Ekonomickej olympiády a analytička Inštitútu ekonomických a sociálnych analýz INESS Monika Budzák? „Hotovosti budú rozumieť lepšie menšie deti, pre staršie je ideálna kombinácia (hotovosť + účet), keďže sa zároveň učia ďalšiemu dôležitému pravidlu vo financiách, ktorým je diverzifikácia rizika, alebo ľudovo povedané "nevkladať všetky vajíčka do jedného košíka," hovorí. Podľa jej slov najlepší spôsob, ako sa naučiť hospodáriť s peniazmi, je prax a vreckové je dobrý spôsob, ako viesť deti k sporeniu a určeniu priorít. „Či už si rodič vyberie účet alebo pokladničku / prasiatko - pokiaľ je dieťa vedené k tomu, aby pochopilo zmysel sporenia a hodnotu peňazí, sú obe formy uchovávania peňazí dobré. Dôležité je, aby dieťa rozumelo, že peniaze neprichádzajú na účet alebo do prasiatka "z ničoho", ale sú výsledkom práce, a že sporenie umožňuje, že si môžu v budúcnosti kúpiť viac,“ uzavrela odborníčka.

Deti teda už v skorom veku vedia zvyšovať svoju finančnú gramotnosť a zodpovednosť, ktorá pre ne môže byť ideálnym odrazovým mostíkom do dospeláckeho sveta. A to aj vďaka Študentskému účtu od Tatra banky. Ten majú študenti bez poplatku a v prehľadnej aplikácii vidia, aké majú príjmy a výdavky. „Študentský účet pre mladých máme u nás v Tatra banke bez poplatkov za vedenie účtu až do dovŕšenia 26 rokov a používatelia môžu naplno využívať všetky vychytávky a inovácie, ktoré má naša banka k dispozícii. Na to, aby si študenti zriadili vlastný účet, im od 15 do 19 rokov stačí občiansky preukaz. Od 20 a viac rokov veku študenta k tomu pribudne potvrdenie o dennom štúdiu,“ hovorí Martin Benczy, segmentový manažér Tatra banky. Perfektné je, že po založení účtu dostane študent bez akýchkoľvek poplatkov na účet automaticky 30 eur ako štartovné.

Študentský účet dieťaťa je pomocou aj pre rodičov. Napríklad ak chcú svojmu dieťaťu prilepšiť k pravidelnému vreckovému, prispieť im na prázdniny alebo odmeniť za vysvedčenie, rodičia nemusia kvôli tomu chodiť k bankomatu, stačí príslušnú čiastku poslať na účet svojej ratolesti. Ak majú obaja svoj účet v Tatra banke, peniaze zmenia majiteľa prakticky ihneď.

