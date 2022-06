Skvelí ľudia, krásne pláže, dobré jedlo a ukradnutý skúter: Toto všetko zažila Eliška počas brigády v Španielsku

#Študentka Eliška Šimová si už ako stredoškoláčka dokázala nájsť prácu v Španielsku. V rozhovore s ňou zistíš, aké je to pracovať ako čašníčka v Španielsku, ako vyriešila ukradnutý skúter, ale aj to, aké sú rozdiely medzi slovenskými a zahraničnými brigádami. Ako ti napadlo ísť na letnú brigádu do zahraničia? Na hotelovej akadémii je veľmi bežne …