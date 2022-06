Prečo by sme vás mali uprednostniť pred ostatnými kandidátmi? Takto odpovedajte na najzákernejšie otázky na pohovore

Najzákladnejšia otázka, s akou sa na pohovore môžete stretnúť, niekedy pôsobí ako pomyselná facka. Ak vás zastihne nepripraveného, dokáže vám zničiť všetky šance. Čo by ste mali odpovedať ak sa vás potenciálny zamestnávateľ opýta: „Prečo by sme vás mali najať?“, „Prečo by sme vás mali uprednostniť pred ostatnými kandidátmi?“ alebo „Čo originálne prinášate v porovnaní s inými uchádzačmi?„.