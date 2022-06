Story a Peter Lipa opäť spojili sily, výsledkom je hravý bluesový hit Anjel strážnik

Galéria fotiek (1) Peter Lipa a Story, videoklip Anjel strážnik, 2022

"Ak sa s niekým zabudnete jedenkrát, môže sa to stať. Je to jednorazovka, náhoda. Ale ak si to s niekým zopakujete, musí tam byť niečo hlbšie," hovorí s úsmevom skladateľ, textár, basgitarista a líder projektu Story Marian Zima na margo svojej novinky, ktorú naspieval Peter Lipa. Nadviazali tak na ich predošlú spoluprácu Bojím sa nočných zvonení.