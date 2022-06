Jack White ukázal, ako znie country s elektronikou, a ľahol si do hrobu

Galéria fotiek (1) Jack White, 2021

Po riadne hlučnom albume Fear of the Dawn, ktorý vyšiel 8. apríla, prináša Jack White už onedlho, 22. júla, svoj ďalší počin s názvom Entering Heaven Alive. Muzikant prezradil, že pôjde o folkovú nahrávku, a potvrdil to doterajšími ochutnávkami v podobe piesní Love Is Selfish, Queen of the Bees, Taking Me Back (Gently). V novinke If I Die Tomorrow sa odhodlal spojiť svoje dve tváre a výsledok stojí za to.