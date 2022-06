Galéria fotiek (1) Freddie Mercury, Kolín n. Rýnom, Nemecko, 1986

Britská rocková skupina Queen ohlásila na september vydanie novej štúdiovej skladby s názvom Face It Alone, ktorá obsahuje doposiaľ nepočutú nahrávku pôvodného spevu jej zosnulého frontmana Freddieho Mercuryho. Gitarista Brian May a bubeník Roger Taylor to uviedli v rozhovore pre stanicu BBC Two.