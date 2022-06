Hľadáme redaktorov na aktuálne krátke články Máte skúsenosti s písaním, viete zaujať čitateľov, ovládate gramatiku a máte zmysel pre štylistiku? Náš tím rozširujeme o redaktorov, ktorí nám budú vedieť pomáhať s písaním krátkych aktuálnych článkov a noviniek cca 2-4x do týždňa po zhruba 2 hodinky denne. Vy sami si budete vyberať kedy chcete pracovať a … The post Hľadáte prácu popri materskej, dôchodku alebo inom zamestnaní? Ak viete písať, pridajte sa do nášho tímu! appeared first on Plnielanu.sk.