Detský smiech vystriedalo ticho: Opustené priestory rekreačného strediska ťa budú prenasledovať v snoch

#Nájsť na Slovensku opustené rekreačné stredisko nie je ani zďaleka také komplikované, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Kedysi sa totiž nachádzali takmer všade, no ako sa nám po páde komunizmu a vstupe do Európskej únie začal otvárať svet, radšej sme veľké chaty pre celé rodiny vymenil za pieskové pláže a slnečné hotelové …