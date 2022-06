Každému z nás sa občas pritrafia do života situácie, ktoré sú náročné. Pri niektorých si možno aj poviete, že to ani nie je možné, aby sa naozaj stali. Osud si skrátka pre každého z nás skôr či neskôr pripraví koktejl emócií. To, čo sa ale stalo postavám nižšie, by ste rozhodne zažiť nechceli. Ošetroval nás …