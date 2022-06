Chceli by ste zarábať aspoň 1000 eur mesačne? Vyberte si z týchto voľných pracovných ponúk

Túžite po novom zamestnaní, vďaka ktorému by ste mohli by ste mohli zarobiť aspoň 1000 eur mesačne? V tom prípade, by vás mohla zaujať niektorá z týchto pracovných ponúk. Portál Kariéra.sk pre vás vybral pracovné ponuky z celého Slovenska, v ktorých platy nejdú pod 1000 eur. Slušný zárobok vás čaká pri niektorých ponukách dokonca aj v prípade, že vám chýbajú pracovné skúsenosti. Pripravte si životopis a pozrite sa, aké pozície sú momentálne voľné.