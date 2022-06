Historik na cestách: Do tohto seriálového hotela sa snažili dostať známi influenceri, blogeri aj youtuberi, podarilo sa to až Slovákovi!

#Neviem, či to šťastie praje odvážnym, alebo hlupákom. V mojom prípade bolo trochu od oboch, keď som ani nevedel a získal som exkluzívne povolenie k natáčaniu pre môj vtedy ešte neexistujuci YouTube. Začalo sa to ale o mesiac skôr. Koncom februára som sa presťahoval z Tbilisi do Istanbulu a vychytil som najhnusnejšie možné počasie. Turci …