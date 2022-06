Unikátny obchod, aký si na Slovensku ešte nevidel! Tu budeš hľadať predavačov márne

#Skutočne unikátny obchod, aký si na Slovensku zaručene ešte nevidel. Predavačky by si v ňom hľadal len márne. Majiteľ sa rozhodol dôverovať svojim zákazníkom. Ako to funguje? Unikátny samoobslužný stánok jahôd sa nachádza na Zemplíne, konkrétne v meste Strážske. Majiteľ obchodu do neho každé ráno o 10:00 donesie zo svojej farmy čerstvo nazbierané jahody. V …