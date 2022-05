Ako sa rozprávate so svojimi blízkymi? A ako sa rozprávate so sebou? Skúste si predstaviť, že milovaná osoba niečo pokazí, rozbije, nestihne… Vyčítali by ste jej, že je nemožná alebo neschopná? Alebo by ste jej povedali: “To je v poriadku, nič sa nestalo.” Znížila by sa hodnota tejto osoby a Vaša láska k nej? Skôr nie, ako áno, však?