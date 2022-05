VEĽKÝ PROBLÉM: Rodičia si želajú, aby sa vrátili, ich deti to odmietajú. Až dve tretiny mladých zvažujú, že po skončení štúdia ostanú v zahraničí!

Mladí sa chcú oťukať, zahraničie im často „zachutí“

„Vedátor“ Samuel Kováčik sa vrátil na Slovensko predovšetkým kvôli rodine, kamarátom a známym. Rozbehol tu skvelý projekt, ktorého cieľom je vysvetľovať „nevysvetliteľné“ fyzikálne javy na bežných situáciách. „Prostredníctvom Vedátora sa snažíme ľuďom priblížiť radosť z poznávania sveta okolo nás. Zároveň sa venujeme kritickému mysleniu. Jeho absencia totiž vedie k mnohým sporom, ktoré spoločnosť dlhé roky vyčerpávajú,“ vysvetľuje známy fyzik a popularizátor vedy.

Do írskeho Dublinu odišiel hneď po ukončení štúdia na Slovensku pracovať do výskumného inštitútu pokročilých štúdií. „Dôvod bol jednoduchý: chcel som získať skúsenosti a trochu sa oťukať v zahraničnom prostredí,“ objasňuje Kováčik. Odliv mozgov zo Slovenska vidí ako vážny problém. „Mladí ľudia nemajú pocit, že im naša krajina ponúka to, čo má. Niektorým vadí, že zle funguje štát, iným zasa to, ako sa k sebe navzájom správame. Napríklad ja som za štyri roky v Írsku nemal jedinú nepríjemnú skúsenosť na úrade či v obchode. Správať sa slušne k ostatným nás predsa nič nestojí a vytvárame si tak krajší a príjemnejší svet. Na Slovensku si však často vybíjame zlosť na ľuďoch, ktorí za naše problémy nemôžu. Mladí to vnímajú a asi aj preto ich to ťahá von,“ konštatuje.

Odchádzajú najmä za kvalitnejším vzdelaním a lepšími platmi

Juraj Smolka založil na Slovensku agentúru Cambridge Study, ktorá Slovákom sprostredkúva štúdium na najlepších zahraničných univerzitách a pomáha im s výberom aj celým procesom. Zúročil tak svoju skúsenosť z prestížnej Anglia Ruskin University v anglickom Cambridgei. „Každému odporúčam, aby strávil nejaký čas v zahraničí alebo pravidelne cestoval a inšpiroval sa riešeniami, ktoré tam fungujú, a odporúčam to aj kompetentným,“ konštatuje. On sám odišiel študovať do Anglicka, pretože na tunajšej univerzite mal pocit, že ide predovšetkým o teóriu a memorovanie. Mladí ľudia majú zvyčajne jasno v tom, prečo odchádzajú zo Slovenska. Napríklad pre kvalitnejšie školy či lepšie finančné ohodnotenie.

Zároveň tu existujú silné osobné väzby, ktoré časť Slovákov ťahajú domov. „Z rozhovorov s našimi študentmi, ktorí študujú v zahraničí, vyplýva, že najčastejšia motivácia pre návrat je rodinné zázemie, kamaráti a spätosť s našou národnou kultúrou. Mnohí si uvedomujú, čo všetko vie Slovensko ako krajina ponúknuť, a zároveň majú chuť veci meniť k lepšiemu práve na základe skúsenosti zo zahraničia,“ dodáva Smolka. Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne však až dve tretiny mladých nevedia, či sa chcú vrátiť na Slovensko.

Domov ich láka aj chuť meniť Slovensko k lepšiemu

Štúdium v zahraničí lákalo aj Mateja Spišáka. Považoval za dôležité vymieňať si skúsenosti a vedomosti na medzinárodnej úrovni, preto absolvoval štúdium na Central European University v Budapešti a vo Viedni. O tom, že sa napokon vrátil domov, rozhodla aj pandémia, ktorá vypukla počas jeho pracovného pobytu v New Yorku. „Po príchode na Slovensko v marci 2020 som opäť začal aktívnejšie pôsobiť v mimovládnych organizáciách. Keďže som ešte počas posledného ročníka na vysokej škole vo Viedni dostal možnosť viesť portál Infosecurity.sk, o mojom ďalšom pôsobení na Slovensku už bolo rozhodnuté,“ vysvetľuje.

Aj keď je Spišák na Slovensku spokojný, nemyslí si, že sa od jeho odchodu niečo zásadne zmenilo. „V Infosecurity.sk máme v súčasnosti aj ľudí, ktorí študujú alebo pôsobia v zahraničí. Myslím, že v tomto kontexte je pre nich najväčšia pridaná hodnota ostať v kontakte s mladými na Slovensku, ktorí sa snažia niečo zmeniť k lepšiemu. Práve táto skutočnosť ich môže motivovať k tomu, aby sa vrátili a vo svojom úsilí pokračovali ešte intenzívnejšie,“ uzatvára.

K tomu, aby sa mladí ľudia po skončení štúdia a získaní skúseností vrátili zo zahraničia, motivuje aj najväčšia slovenská banka Slovenská sporiteľňa. „Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje ľudí, ktorí veria v jeho budúcnosť. Len tak sa nám všetkým bude lepšie žiť, podnikateľom a podnikateľkám lepšie podnikať a iba tak bude naša krajina úspešná. Chceme ľudí povzbudiť, aby verili v budúcnosť na Slovensku, aby sa na našu krajinu pozerali s optimizmom a realizovali tu svoje sny. Preto sme sa rozhodli mladých motivovať, aby sa vrátili domov,“ vysvetľuje Dáša Juríková, riaditeľka Brand HUB-u Slovenskej sporiteľne. Okrem toho Slovenská sporiteľňa spolu s partnermi Growni, Profesia a Innovate Slovakia prináša na svojej webstránke Budúcnosť je vaša aktuálne pracovné ponuky na Slovensku, možnosti na rozbeh podnikania či startupov alebo letné stáže pre študentov, ktorí sú na vysokých školách v zahraničí.

