Galéria fotiek (1) My Chemical Romance, 2022

Keď pred necelými šiestimi rokmi kapela My Chemical Romance ohlásila reedíciu svojho najslávnejšieho albumu The Black Parade zmenou titulnej fotky na svojom facebookovom profile, milióny fanúšikov to pochopili ako jej návrat a hudobníci museli v následnej tlačovej správe vysvetlovať, že skutočne ide len o reedíciu albumu.